В Башкирии сыграли свадьбу 72-летний жених и 66-летняя невеста

В Башкирии появилась новая семья. Узами брака решили связать себя Владимир Лефлер и Любовь Глазырина. Пара стала самыми возрастными молодоженами в Ишимбайском районе в этом году: жениху 72 года, а невесте — 66 лет.
Свадьбу пенсионеры решили сыграть в кругу близких. Разделить радостный момент с Владимиром и Любовью пришли их семьи и друзья.
Как рассказали в ЗАГСе Ишимбайского района и Ишимбая, самой молодой парой, которая зарегистрировала брак, стали жених и невеста, которым исполнилось 25 и 17 лет соответственно.
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