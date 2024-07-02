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В Башкирии сыграли свадьбу 72-летний жених и 66-летняя невеста

Самой возрастной парой, вступившей в брак в Ишимбайском районе, стали 72-летний жених и 66-летняя невеста.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии появилась новая семья. Узами брака решили связать себя Владимир Лефлер и Любовь Глазырина. Пара стала самыми возрастными молодоженами в Ишимбайском районе в этом году: жениху 72 года, а невесте — 66 лет.

Свадьбу пенсионеры решили сыграть в кругу близких. Разделить радостный момент с Владимиром и Любовью пришли их семьи и друзья.

Как рассказали в ЗАГСе Ишимбайского района и Ишимбая, самой молодой парой, которая зарегистрировала брак, стали жених и невеста, которым исполнилось 25 и 17 лет соответственно.

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