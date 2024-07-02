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Очередная террористическая атака: над Крымом сбили три украинских беспилотника

Минобороны: средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Крымом.

В ночь на вторник, 2 июля, средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника над Крымом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Ночью киевский режим пытался совершить террористические атаки по российским объектам. Для этого украинские военные использовали беспилотники.

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили три дрона над Крымом. Еще по четыре БПЛА нейтрализовали над Брянской и Белгородской областями.

Напомним, в Севастополе силы ПВО уничтожили пять воздушных целей. Из-за атаки произошел пожар в лесополосе. Загорелись заборы частных домов. В одном из них выбило стекла. В одном ТСН загорелась трава. Кроме того, упавшие осколки повредили три машины. Губернатор Михаил Развожаев подчеркнул, что никто из людей не пострадал.