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Популярное сливочное масло из Челябинска признали фальсификатом

Челябинского производителя лишили декларации на сливочное масло «Башкирское» и «Сулимовское», в которых обнаружили растительные жиры. Подробнее об исследованиях рассказали сотрудники управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Источник: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям

Специалисты взяли пробы сливочного масла, которое производят в Челябинске. В результате лабораторных исследований в образцах обнаружили растительные масла и жиры, а также несоответствие по жирно-кислотному составу, что говорит о фальсификации продукта. В связи с нарушением требований технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции» производителя лишили декларации.

— Предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, — добавили сотрудники ведомства. — Результаты исследований направлены в органы прокуратуры для принятия мер.

Роспотребнадзор