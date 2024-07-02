Популярное сливочное масло из Челябинска признали фальсификатом

Специалисты взяли пробы сливочного масла, которое производят в Челябинске. В результате лабораторных исследований в образцах обнаружили растительные масла и жиры, а также несоответствие по жирно-кислотному составу, что говорит о фальсификации продукта. В связи с нарушением требований технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции» производителя лишили декларации.