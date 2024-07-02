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В Челябинской области 17-летний курьер помогал мошенникам грабить пенсионеров

Студент задержан за участие в обмане пенсионеров в Магнитогорске.

Источник: Комсомольская правда

В Магнитогорске Челябинской области расследуется дело о мошенничестве, в котором обвиняется 17-летний ранее судимый студент. Молодой человек исполнял роль курьера у мошенников, которые обманывали пенсионеров. Двоих женщин они ограбили на 350 тыс. рублей.

Работу подросток нашел в интернете. Нужно было забирать деньги у пенсионеров и переводить их по счетам, оставляя себе процент. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

В феврале 2024 года две 80-летние жительницы города получили звонки от мошенников, утверждавших, что их родственники попали в аварию. Голос в телефоне требовал 150 и 200 тысяч рублей для «урегулирования ситуации». Женщины передали деньги курьеру, который успел перевести 350 тысяч рублей на счет заказчика, прежде чем был задержан полицией. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.