В Челябинской области 17-летний курьер помогал мошенникам грабить пенсионеров

В феврале 2024 года две 80-летние жительницы города получили звонки от мошенников, утверждавших, что их родственники попали в аварию. Голос в телефоне требовал 150 и 200 тысяч рублей для «урегулирования ситуации». Женщины передали деньги курьеру, который успел перевести 350 тысяч рублей на счет заказчика, прежде чем был задержан полицией. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.