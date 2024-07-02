Жителей Хабаровска предупреждают о новой волне мошенничества

Мошенники часто выдают себя за работников финансовых учреждений, операторов связи или за родственников. Они говорят, что кто-то из близких оказался в сложной ситуации и нуждается в финансовой помощи, запугивают уголовным преследованием, настаивают на оформлении кредита и просят никому ничего не говорить.