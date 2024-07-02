Жителей Хабаровска предупреждают о новой волне мошенничества

В Хабаровске увеличилось количество случаев телефонного мошенничества. Полиция призывает жителей быть бдительными и осторожными при общении с незнакомцами. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Мошенники часто выдают себя за работников финансовых учреждений, операторов связи или за родственников. Они говорят, что кто-то из близких оказался в сложной ситуации и нуждается в финансовой помощи, запугивают уголовным преследованием, настаивают на оформлении кредита и просят никому ничего не говорить.
«Если в разговоре возникают упомянутые темы, следует немедленно прервать общение и не раскрывать личную информацию, не осуществлять денежных переводов и не предоставлять данные банковских карт и кодов из СМС», — предупреждают в администрации города.