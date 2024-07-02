Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тело утонувшей 15-летней девочки нашли спустя три дня в реке Нура

Водолазы нашли тело 15-летней девочки в реке Нура, которое разыскивали на протяжении трёх дней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.

Источник: ДЧС Акмолинской области

В ДЧС напомнили, что трагедия произошла 29 июня в Бухар-Жырауском районе в поселке Кызылжар на реке Нура.

"В запрещенном для купания месте утонули два несовершеннолетних ребенка. В тот же день, силами местных жителей было обнаружено и извлечено тело девочки 2011 года рождения. Тело второй утонувшей девочки сегодня спасатели нашли примерно в 1300 метрах от места купания.

Поиски велись силами ДЧС области, сотрудниками ДП, Темиртауского городского общества охотников и рыболовов, родственников и местного населения", — говорится в сообщении.

Всего в поисках были задействованы 40 человек, 9 единиц техники и 7 плавательных средств. Ведение поисковых работ было затруднено плохой видимостью и сильным течением.

несчастный случай