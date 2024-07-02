Тело утонувшей 15-летней девочки нашли спустя три дня в реке Нура

"В запрещенном для купания месте утонули два несовершеннолетних ребенка. В тот же день, силами местных жителей было обнаружено и извлечено тело девочки 2011 года рождения. Тело второй утонувшей девочки сегодня спасатели нашли примерно в 1300 метрах от места купания.