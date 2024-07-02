В Миассе ребенок проткнул себе живот при падении с велосипеда

В городе Миассе Челябинской области мальчик, катаясь на велосипеде, неудачно упал и напоролся животом на рычаг переключения передач. Рана не представляла опасности для жизни, однако ребенка не сразу смогли доставить в больницу: извлечь инородный предмет на месте было невозможно, положить пострадавшего в карету скорой помощи вместе с велосипедом — тоже. Потребовалась помощь спасателей, передает корреспондент chel.aif.ru.
По информации областной поисково-спасательной службы, инцидент случился в сквере на улице Вернадского. Очевидцы вызвали врачей, однако по правилам лечить таких пострадавших можно только в стационаре. Поэтому медики, в свою очередь, вызвали спасателей, чтобы те отделили мальчика от его велосипеда.
Прибывшие специалисты отсоединили переключатель и трос от велосипеда. С железкой в теле мальчика положили на носилки и увезли в больницу.