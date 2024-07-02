В Миассе ребенок проткнул себе живот при падении с велосипеда

В городе Миассе Челябинской области мальчик, катаясь на велосипеде, неудачно упал и напоролся животом на рычаг переключения передач. Рана не представляла опасности для жизни, однако ребенка не сразу смогли доставить в больницу: извлечь инородный предмет на месте было невозможно, положить пострадавшего в карету скорой помощи вместе с велосипедом — тоже. Потребовалась помощь спасателей, передает корреспондент chel.aif.ru.