«Украли две сабли и ружье»: Вандалы изуродовали монумент в центре Краснодара

Сейчас сотрудники полиции делают все возможное, чтобы выяснить, кто нанес ущерб мемориалу и унес часть конструкции. Все произошло на пересечении улиц Аэродромной и Бабушкина, камеры здесь повсюду. Оперативникам предстоит установить личность и задержать вандала.