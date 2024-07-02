«Украли две сабли и ружье»: Вандалы изуродовали монумент в центре Краснодара

Вандалы повредили монумент «Расстрельный угол». Он расположен на Всесвятском кладбище в центре Краснодара. Оторваны части мемориала, украдены две бронзовые сабли и ружье.
«Неустановленное лицо, находясь на территории Всесвятского кладбища (пересечение ул. Аэродромной и ул. Бабушкина), путем спила и повреждения крепежных инструментов, совершило хищение элементов постамента “Оружие”, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
Сейчас сотрудники полиции делают все возможное, чтобы выяснить, кто нанес ущерб мемориалу и унес часть конструкции. Все произошло на пересечении улиц Аэродромной и Бабушкина, камеры здесь повсюду. Оперативникам предстоит установить личность и задержать вандала.
Полиция Краснодара завела уголовное дело.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание правонарушителя», — рассказали в УМВД России по Краснодару.
Повредившему монументальный комплекс грозит арест на срок до трех месяцев.
Ране полиция задержала пару приезжих, которая жгла мусор на Вечном огне мемориального комплекса в Сочи.