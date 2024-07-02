В Акмолинской области на трассе нашли 12-летнюю девочку

Одиноко бредущая девочка привлекла внимание водителя, который остановился, чтобы узнать о ситуации. В разговоре девочка рассказала, что проживает в селе Мыктыколь Шортандинского района и самовольно ушла из дома, не поставив в известность родителей. Водитель, спешивший по своим делам, решил отвезти девочку в ближайший отдел полиции в городе Акколь.