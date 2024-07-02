В Акмолинской области на трассе нашли 12-летнюю девочку

Одиноко бредущая девочка привлекла внимание водителя, который остановился, чтобы узнать о ситуации. В разговоре девочка рассказала, что проживает в селе Мыктыколь Шортандинского района и самовольно ушла из дома, не поставив в известность родителей. Водитель, спешивший по своим делам, решил отвезти девочку в ближайший отдел полиции в городе Акколь.
В отделе полиции девочкой занялся участковый инспектор по делам несовершеннолетних Мурат Бекишев, который расспросил её и узнал причину поступка.
Оказалось, что родители девочки направлялись в Кокшетау и не знали, что дочь ушла из дома. Подросток, обидевшись на необходимость остаться дома, решила пешком добраться до областного центра.
Не помня номера телефона родителей, девочка не смогла связаться с ними. Мурат Бекишев вышел на связь с участковым инспектором села Мыктыколь и связался с отцом девочки. Взволнованный отец сообщил, что находится в Кокшетау и попросил передать дочь близкому родственнику.
Несмотря на благополучный исход истории, родителям девочки грозит административная ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Полицейские выразили благодарность Дидару Кызырову за его внимательность и гражданскую позицию, благодаря которой девочка была благополучно передана родным.