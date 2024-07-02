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В Витебске милиция задержала директора стройфирмы, присвоившего 217 000 рублей

В Витебске милиция задержала директора строительной фирмы, присвоившего 217 тысяч рублей.

В Витебске директор строительной фирмы присвоил 217 000 рублей. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В сообщении сказано, что сотрудники милиции задержали 60-летнего директора строительной организации Витебска. Было установлено, что он в период с июня 2021 года по декабрь 2022 года заключил минимум девять договоров с гражданами, связанными с производство монтажных работ. Своих обязательств фигурант не выполнил.

В МВД добавили, что задержанный получал деньги в качестве предоплаты, однако распоряжался ими в личных целях.

«В общей сложности директор присвоил 217 000 рублей», — уточнили в ведомстве.

Следователи завели уголовное дело за мошенничество, совершенное в крупном размере. По статье предусматривается наказание до девяти лет лишения свободы.