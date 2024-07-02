В Витебске милиция задержала директора стройфирмы, присвоившего 217 000 рублей

В сообщении сказано, что сотрудники милиции задержали 60-летнего директора строительной организации Витебска. Было установлено, что он в период с июня 2021 года по декабрь 2022 года заключил минимум девять договоров с гражданами, связанными с производство монтажных работ. Своих обязательств фигурант не выполнил.