Дерево убило 11-летнего мальчика на проспекте Шаумяна в Петербурге.

Стало известно о втором погибшем во время шторма в Петербурге. Ураганный ветер уронил дерево на 11-летнего мальчика в Красногвардейском районе, об этом 2 июля «Фонтанке» сообщили в правоохранительных органах. Информацию также подтвердили в районной администрации.
Скорая доставила ребенка в больницу в крайне тяжелом состоянии, у него диагностировали ушиб мозга, переломы черепа и травмы внутренних органов. Не приходя в сознание, мальчик скончался в медицинском учреждении.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что на проспекте Юрия Гагарина погибла 36-летняя женщина, которой прямо на голову упало дерево. Еще несколько пострадавших находятся в больницах Петербурга, один из них — в реанимации.