Дерево убило 11-летнего мальчика на проспекте Шаумяна в Петербурге.

Стало известно о втором погибшем во время шторма в Петербурге. Ураганный ветер уронил дерево на 11-летнего мальчика в Красногвардейском районе, об этом 2 июля «Фонтанке» сообщили в правоохранительных органах. Информацию также подтвердили в районной администрации.