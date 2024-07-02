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Дерево убило 11-летнего мальчика на проспекте Шаумяна в Петербурге

Дерево убило 11-летнего мальчика на проспекте Шаумяна в Петербурге.

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Стало известно о втором погибшем во время шторма в Петербурге. Ураганный ветер уронил дерево на 11-летнего мальчика в Красногвардейском районе, об этом 2 июля «Фонтанке» сообщили в правоохранительных органах. Информацию также подтвердили в районной администрации.

Скорая доставила ребенка в больницу в крайне тяжелом состоянии, у него диагностировали ушиб мозга, переломы черепа и травмы внутренних органов. Не приходя в сознание, мальчик скончался в медицинском учреждении.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что на проспекте Юрия Гагарина погибла 36-летняя женщина, которой прямо на голову упало дерево. Еще несколько пострадавших находятся в больницах Петербурга, один из них — в реанимации.