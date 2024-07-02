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В Челябинске ФСБ задержала сторонника киевского режима и укронацистов

В Челябинске сотрудники ФСБ задержали сторонника киевского режим и укронацистов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что мужчина «разместил в публичном доступе материалы, содержащие призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства».

На него завели дело по пункту «в» части 2 статьи 280.4 УК России (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей).

По информации пресс-службы УФСБ России по Челябинской области, житель Челябинска являлся сторонником киевского режима и украинских националистических структур.

Проводятся следственные действия по закреплению полученных доказательств, сказала официальный представитель ведомства Татьяна Соснина.

Контрразведчики отмечают, что горожанину грозит лишение свободы сроком до шести лет.