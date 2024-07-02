Минобороны сообщило об уничтожении 11 дронов над тремя регионами

Российские силы ПВО в ночь на 2 июля перехватили и уничтожили 11 беспилотников в небе над Крымом, Брянской и Белгородской областями, сообщило Минобороны России. По четыре дрона было сбито над Брянской и Белгородской областями, еще три — над Крымом. Губернатор Гладков накануне вечером сообщал о двух раненых в результате атаки на Шебекино, Богомаз и Аксенов о жертвах и раненых не сообщали.