Минобороны сообщило об уничтожении 11 дронов над тремя регионами

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков накануне вечером сообщал об атаке дронами приграничного города Шебекино, в результате чего пострадали два мирных жителя: местная жительница получила осколочные ранения кистей рук, а житель — осколочное ранение ноги. Количество атаковавших город БПЛА глава региона не уточнял.
В то же время губернатор Брянской области Александр Богомаз этой ночью четырежды сообщал об атаках дронов в период с 1:50 по 7:32. Один беспилотник был уничтожен над Суражским районом, еще три — над Трубчевским районом. Глава Крыма Сергей Аксенов об атаках БПЛА пока не отчитывался.
После начала военной операции на Украине приграничные российские регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что власти принимают все возможные меры для защиты регионов от атак беспилотников. В Белгороде, Севастополе и других городах в приграничной зоне с начала года устанавливают железобетонные укрытия.