Пропавшего 12-летнего мальчика ищут в Магнитогорске

В Магнитогорске разыскивают пропавшего 12-летнего школьника. Мальчик накануне ушёл из дома на проспекте Карла Маркса, сообщает поисковый отряд «Альфа-Спас».
На вид подростку 11−12 лет, его рост — 150 сантиметров. Школьник среднего телосложения, у него русые волосы и зелёные глаза. На переносице шрам. Мальчик был одет голубую футболку и шорты такого же цвета с белой полоской. На ногах — кроксы салатного цвета.
Тех, кому известно о местонахождении мальчика, просят позвонить по телефонам: 8−963−094−50−85, 8−904−308−52−87. Также можно обратиться в любой отдел полиции.
Напомним, ранее поисковики сообщили, что пропавшую накануне в Агаповском районе 13-летнюю школьницу нашли живой.