Пропавшего 12-летнего мальчика ищут в Магнитогорске

На вид подростку 11−12 лет, его рост — 150 сантиметров. Школьник среднего телосложения, у него русые волосы и зелёные глаза. На переносице шрам. Мальчик был одет голубую футболку и шорты такого же цвета с белой полоской. На ногах — кроксы салатного цвета.