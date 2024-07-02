Поисковые мероприятия проводились всю ночь, было задействовано большое количество сил МВД, МЧС, волонтеров из разных уголков страны, а также местное население. К сожалению, Майя пока не найдена.
Как сообщалось, 1 июля около 16.30 девочка ушла со двора дома в аг. Пелище Каменецкого района и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 4 года, волосы русые редкие средней длины, не разговаривает. Одета в черную майку взрослого человека с надписью Reebok.
При обнаружении Любимцевой Майи просьба сообщить в милицию по номерам телефонов: +375447912003, +375336132962 или 102.
В Каменецком районе продолжаются поиски четырехлетней девочки
2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе продолжаются поиски четырехлетней Любимцевой Майи Александровны. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Поисковые мероприятия проводились всю ночь, было задействовано большое количество сил МВД, МЧС, волонтеров из разных уголков страны, а также местное население. К сожалению, Майя пока не найдена.