В Каменецком районе продолжаются поиски четырехлетней девочки

Поисковые мероприятия проводились всю ночь, было задействовано большое количество сил МВД, МЧС, волонтеров из разных уголков страны, а также местное население. К сожалению, Майя пока не найдена.



Как сообщалось, 1 июля около 16.30 девочка ушла со двора дома в аг. Пелище Каменецкого района и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.



Приметы: на вид 4 года, волосы русые редкие средней длины, не разговаривает. Одета в черную майку взрослого человека с надписью Reebok.



При обнаружении Любимцевой Майи просьба сообщить в милицию по номерам телефонов: +375447912003, +375336132962 или 102.