Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Беларуси за сутки ликвидированы четыре лесных пожара

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки ликвидированы четыре лесных пожара. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

«По оперативным данным с 6.00 1 июля до 6.00 2-го ликвидированы четыре лесных пожара на общей площади 0,801 га и 17 пожаров травы и кустарников на общей площади 1,416 га», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, произошла 21 чрезвычайная ситуация техногенного характера. Уничтожены четыре и повреждены 15 строений.

пожары