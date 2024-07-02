В Беларуси за сутки ликвидированы четыре лесных пожара

«По оперативным данным с 6.00 1 июля до 6.00 2-го ликвидированы четыре лесных пожара на общей площади 0,801 га и 17 пожаров травы и кустарников на общей площади 1,416 га», — рассказали в пресс-службе.



Кроме того, произошла 21 чрезвычайная ситуация техногенного характера. Уничтожены четыре и повреждены 15 строений.