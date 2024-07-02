Омичка отдала мошенникам более 1 миллиона рублей, спасая свои сбережения

УМВД России по Омской области сообщило о мошенниках, которые обманули 57-летнюю женщину, работающую в сфере образования.
Мошенники позвонили омичке и представились работниками «службы безопасности министерства образования и науки». Они убедили женщину перевести им все деньги, а также оформить несколько займов. Поводы были разные — счета под угрозой, возбуждение уголовного дела о пособничестве терроризму. Испугавшись, женщина даже не спорила с мошенниками. Она успела перевести им 1 144 000 рублей.
На следующий день она собиралась продолжить перечислять деньги злоумышленникам, но засомневалась и отказалась. В ответ на это услышала угрозы уголовным преследованием за разглашение государственной тайны. После этого омичка обратилась в полицию.