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МВД объявило в розыск генерала ВСУ Довганя и бывшего замглавы АТО Лищинского

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Экс-командующий оперативным командованием «Запад» Вооруженных сил Украины Игорь Довгань и бывший заместитель руководителя так называемой антитеррористической операции Владислав Лищинский объявлены в розыск в РФ по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД России.

Источник: РИА "Новости"

«Довгань Игорь Андреевич, 02.08.1966. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе. Карточка розыска есть также в отношении Владислава Лищинского. По какой статье они разыскиваются, в базе не указывается.

СК РФ в марте заочно предъявил обвинение Игорю Довганю. Как отмечали в ведомстве, в результате его преступных действий совершались многочисленные обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР, повлекшие ранения и гибель 334 человек, в том числе 12 детей, а также массовые разрушения объектов гражданской инфраструктуры. Лищинскому заочно предъявлено обвинение в ноябре 2023 года. По данным следствия, в результате совершенных им и другими украинскими военными преступных действий в ДНР ранены и погибли 645 человек, в том числе 43 ребенка.