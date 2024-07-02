МВД объявило в розыск генерала ВСУ Довганя и бывшего замглавы АТО Лищинского

СК РФ в марте заочно предъявил обвинение Игорю Довганю. Как отмечали в ведомстве, в результате его преступных действий совершались многочисленные обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР, повлекшие ранения и гибель 334 человек, в том числе 12 детей, а также массовые разрушения объектов гражданской инфраструктуры. Лищинскому заочно предъявлено обвинение в ноябре 2023 года. По данным следствия, в результате совершенных им и другими украинскими военными преступных действий в ДНР ранены и погибли 645 человек, в том числе 43 ребенка.