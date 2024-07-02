В Омске работник автомойки угнал у клиента иномарку и разбил её

Полиция нашла угонщика через несколько часов в деревне Калачево Омского района. Обвиняемый рассказал, что после мойки решил прокатиться на машине, однако так и не смог пояснить, почему выбрал именно это направление пути. На вопрос, где он бросил угнанный автомобиль, он также не ответил.