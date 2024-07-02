В Омске работник автомойки угнал у клиента иномарку и разбил её

В омскую полицию обратился 59-летний местный житель, владелец «Тойоты Копроллы». Он рассказал, что решил помыть автомобиль на станции обслуживания на улице Гашека. Машину принял 27-летний работник автомойки. Мужчина отдал сотруднику ключ, а сам пошёл в комнату ожидания. Когда нужно было расплатиться за заказ, ни автомойщика, ни автомобиля на месте не было.
Полиция нашла угонщика через несколько часов в деревне Калачево Омского района. Обвиняемый рассказал, что после мойки решил прокатиться на машине, однако так и не смог пояснить, почему выбрал именно это направление пути. На вопрос, где он бросил угнанный автомобиль, он также не ответил.
Стражи порядка нашли машину на следующий день в полях Новоомского поселения. Иномарка застряла на закрытой территории железнодорожных путей. У неё были повреждены бампер, левое крыло и ходовая часть.
Возбуждено уголовное дело об угоне. Омич проработал автомойщиком всего два дня. Оказалось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за присвоение или растрату чужого имущества, за кражи и мошенничество.