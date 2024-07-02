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Омич насмерть сбил пешехода, а после врезался в металлический забор и дерево

Сейчас по уголовному делу ведётся следствие.

Источник: Прокуратура Омской области

Омская прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела в отношении 22-летнего водителя, который обвиняется по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Установлено, что 1 июля около 18:00 омич управлял автомобилем «Ниссан Альмера». Он двигался по улице Челюскинцев со стороны 24-й Северной. В районе дома № 85 он выехал на красный свет и сбил 60-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. После водитель въехал в металлическое ограждение и в дерево.

От полученных травм пешеход скончался. Водитель ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе за невыполнение требований о прохождении медосвидетельствования. В настоящее время по уголовному делу ведётся следствие для установления всех обстоятельств произошедшего.