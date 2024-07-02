На Уктусе загорелась новостройка: из дома эвакуировали 50 жителей

— Горит балкон на 9-м этаже 16-этажного многоквартирного дома. Площадь пожара уточняется. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 20 человек. Информации о пострадавших не поступало, — сообщает в беседе с «КП-Екатеринбург» пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.