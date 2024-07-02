Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Уктусе загорелась новостройка: из дома эвакуировали 50 жителей

В Екатеринбурге загорелся многоэтажный жилой дом.

Источник: Комсомольская правда

В 11:30 2 июля, в Екатеринбурге загорелась квартира на 9 этаже в новостройке по улице Рощинская на Уктусе.

— Из здания эвакуировали десятки человек, говорят, что есть пострадавшие. Огонь через окно перекинулся на балкон соседней квартиры на 10 этаже, — рассказал «КП-Екатеринбург» житель дома.

В МЧС Свердловской области «КП-Екатеринбург» рассказали, что на место ЧП к 16-этажному дому прибыло несколько пожарных расчетов.

— Горит балкон на 9-м этаже 16-этажного многоквартирного дома. Площадь пожара уточняется. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 20 человек. Информации о пострадавших не поступало, — сообщает в беседе с «КП-Екатеринбург» пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

По словам местных жителей, на десятом этаже дома огонь перекинулся еще на две квартиры.

— Девятый этаж потушили, но огонь перекинулся на верхние этажи. В общей сложности горят пять балконов. С окон валится что-то. Пожарная лестница внизу, не дотягивается. Пожар тушат автовышкой, — рассказали «КП-Екатеринбург» очевидцы.

К дому приехали несколько экипажей скорой медицинской помощи. Пожарным мешают подъехать к дому припаркованные автомобили и узкие дороги, сообщает с места событий корреспондент «КП-Екатеринбург».

Новость дополняется.

пожары