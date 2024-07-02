На Уктусе загорелась новостройка: из дома эвакуировали 50 жителей

В 11:30 2 июля, в Екатеринбурге загорелась квартира на 9 этаже в новостройке по улице Рощинская на Уктусе.
— Из здания эвакуировали десятки человек, говорят, что есть пострадавшие. Огонь через окно перекинулся на балкон соседней квартиры на 10 этаже, — рассказал «КП-Екатеринбург» житель дома.
В МЧС Свердловской области «КП-Екатеринбург» рассказали, что на место ЧП к 16-этажному дому прибыло несколько пожарных расчетов.
— Горит балкон на 9-м этаже 16-этажного многоквартирного дома. Площадь пожара уточняется. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 20 человек. Информации о пострадавших не поступало, — сообщает в беседе с «КП-Екатеринбург» пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
По словам местных жителей, на десятом этаже дома огонь перекинулся еще на две квартиры.
— Девятый этаж потушили, но огонь перекинулся на верхние этажи. В общей сложности горят пять балконов. С окон валится что-то. Пожарная лестница внизу, не дотягивается. Пожар тушат автовышкой, — рассказали «КП-Екатеринбург» очевидцы.
К дому приехали несколько экипажей скорой медицинской помощи. Пожарным мешают подъехать к дому припаркованные автомобили и узкие дороги, сообщает с места событий корреспондент «КП-Екатеринбург».
Новость дополняется.