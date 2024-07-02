В Бобруйске в Березине ищут утонувшего подростка

1 июля в 19.25 в МЧС поступило сообщение об утонувшем подростке в реке Березина в Бобруйске Могилевской области на пер. Затонном. Работниками МЧС и ОСВОД проводились работы по поиску утонувшего подростка 2007 года рождения.



Утонувший не обнаружен, поиски будут продолжены сегодня.