1 июля в 19.25 в МЧС поступило сообщение об утонувшем подростке в реке Березина в Бобруйске Могилевской области на пер. Затонном. Работниками МЧС и ОСВОД проводились работы по поиску утонувшего подростка 2007 года рождения.
Утонувший не обнаружен, поиски будут продолжены сегодня.
В Бобруйске в Березине ищут утонувшего подростка
2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске в Березине ищут утонувшего подростка. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
1 июля в 19.25 в МЧС поступило сообщение об утонувшем подростке в реке Березина в Бобруйске Могилевской области на пер. Затонном. Работниками МЧС и ОСВОД проводились работы по поиску утонувшего подростка 2007 года рождения.