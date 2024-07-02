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В Бобруйске в Березине ищут утонувшего подростка

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске в Березине ищут утонувшего подростка. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

1 июля в 19.25 в МЧС поступило сообщение об утонувшем подростке в реке Березина в Бобруйске Могилевской области на пер. Затонном. Работниками МЧС и ОСВОД проводились работы по поиску утонувшего подростка 2007 года рождения.

Утонувший не обнаружен, поиски будут продолжены сегодня.

несчастный случай