В Гулистане задержан начальник РЭС за взятку в 90 миллионов сумов

По информации Департамента по борьбе с экономическими преступлениями, долг бизнесмена составлял 202,5 миллиона сумов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 28, 211 (взяточничество), ведется расследование.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Гулистане правоохранители задержали управляющего РЭС, который получил от бизнесмена взятку в размере 90 миллионов сумов. За эти деньги он обещал списать крупный долг за электричество, передает корреспондент Podrobno.uz.
По информации Департамента по борьбе с экономическими преступлениями, долг бизнесмена составлял 202,5 миллиона сумов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 28, 211 (взяточничество), ведется расследование.