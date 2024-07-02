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В Гулистане задержан начальник РЭС за взятку в 90 миллионов сумов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Гулистане правоохранители задержали управляющего РЭС, который получил от бизнесмена взятку в размере 90 миллионов сумов. За эти деньги он обещал списать крупный долг за электричество, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Департамент по борьбе с экономическими преступлениями

По информации Департамента по борьбе с экономическими преступлениями, долг бизнесмена составлял 202,5 миллиона сумов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 28, 211 (взяточничество), ведется расследование.