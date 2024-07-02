В Гулистане задержан начальник РЭС за взятку в 90 миллионов сумов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Гулистане правоохранители задержали управляющего РЭС, который получил от бизнесмена взятку в размере 90 миллионов сумов. За эти деньги он обещал списать крупный долг за электричество, передает корреспондент Podrobno.uz.