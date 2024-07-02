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В Хабаровском крае объявили режим ЧС в Вяземском районе

Уровень воды в реке Уссури в Хабаровском крае приблизился к отметке опасных явлений. В связи с чем со второго июля в Вяземском районе введен режим ЧС.

Источник: МЧС РФ

Об этом сообщил глава Вяземского района Александр Усенко. На данный момент подтоплены приусадебные участки и ряд дорог в селах Видное, Кедрово, Кукелево и Забайкальское. Главы поселений трижды в день проводят мониторинг обстановки вместе с сотрудниками МЧС. Данные передаются в Единую диспетчерскую службу. Сам глава района держит ситуацию под контролем в круглосуточном режиме.

Напомним, группы спасателей МЧС оказывают адресную помощь жителям подтопленных сел, а в селе Видном организована лодочная переправа. Население обеспечено водой, продуктами и товарами первой необходимости.

МЧС