В Хабаровском крае объявили режим ЧС в Вяземском районе

Об этом сообщил глава Вяземского района Александр Усенко. На данный момент подтоплены приусадебные участки и ряд дорог в селах Видное, Кедрово, Кукелево и Забайкальское. Главы поселений трижды в день проводят мониторинг обстановки вместе с сотрудниками МЧС. Данные передаются в Единую диспетчерскую службу. Сам глава района держит ситуацию под контролем в круглосуточном режиме.