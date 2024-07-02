В России заочно арестовали экс-премьера и экс-главу МИДа Украины

Павел Климкин родился в декабре 1967 года в Курске. Окончил факультет аэрофизики и космических исследований Московского физико-технического института по специальности «физика и прикладная математика», после чего работал в украинском институте электросварки им. Патона. С 1993 года перешел на работу в министерство иностранных дел Украины, где продвигался по карьерной лестнице, пока в 2011 году не был назначен замминистра иностранных дел. Климкин был одним из тех, кто вел переговоры о заключении Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.