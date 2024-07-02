В России заочно арестовали экс-премьера и экс-главу МИДа Украины

«Каждому, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца. Срок исчисляется с момента их экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента их задержания на территории Российской Федерации. <…> [Они] объявлены в международный розыск», — говорится в сообщении.
Владимир Гройсман родился в январе 1978 года в Виннице Украинской ССР. На национальном уровне он стал известен в 2014 году, когда вошел в первое правительство, сформированное после бегства из страны президента Виктора Януковича и его министров. Он стал вице-премьером, возглавив министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. До этого Гройсман два срока работал мэром Винницы, города с населением менее 350 тыс. человек.
В апреле 2016 года Верховная рада Украины поддержала кандидатуру Гройсмана на пост премьер-министра, отправив в отставку Яценюка. После поражения Петра Порошенко на выборах президента Украины 2019 года Гройсман объявил о намерении уйти в отставку, если депутаты Верховной Рады в не проголосуют за законопроект о создании независимого антикоррупционного суда. В мае 2019 года он подал соответствующее заявление, однако депутаты его не приняли. Правительство Гройсмана сложило свои полномочия только после внеочередных парламентских выборах, на которых большинство получила партия Зеленского «Слуга Народа».
Павел Климкин родился в декабре 1967 года в Курске. Окончил факультет аэрофизики и космических исследований Московского физико-технического института по специальности «физика и прикладная математика», после чего работал в украинском институте электросварки им. Патона. С 1993 года перешел на работу в министерство иностранных дел Украины, где продвигался по карьерной лестнице, пока в 2011 году не был назначен замминистра иностранных дел. Климкин был одним из тех, кто вел переговоры о заключении Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.
После революции 2014 года его назначили министром иностранных дел Украины в правительстве Яценюка. Заявление об отставке с поста главы МИД Украины от также написал после поражения Петра Порошенко на выборах в 2019 году.
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