За «наследство» нигерийского родственника узбекистанка заплатила почти сто тысяч долларов

Узбекистанка получила «письмо счастья» о внезапном наследстве, которое ждет ее в Нигерии. Для того, чтобы отправить деньги в Узбекистан, мошенники запросили у «наследницы» определенную сумму, утверждая, что они не могут пересечь границу.