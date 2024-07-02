За «наследство» нигерийского родственника узбекистанка заплатила почти сто тысяч долларов

Узбекистанка получила «письмо счастья» о внезапном наследстве, которое ждет ее в Нигерии. Для того, чтобы отправить деньги в Узбекистан, мошенники запросили у «наследницы» определенную сумму, утверждая, что они не могут пересечь границу.
Тогда женщина продала свой дом и передала нигерийским мошенникам 90 тысяч долларов. Заполучив деньги, аферисты бесследно исчезли, а наивная женщина до сих пор ждет наследства из Африки.
«Не будьте наивны, будьте сознательны! Не верьте, когда утверждают, что на вас свалилось много денег или вы выиграли приз», — предупреждает Центр кибербезопасности при МВД Узбекистана.
Напомним, что 23-летняя жительница Ташкента рассказала корреспонденту Podrobno.uz историю о знакомстве с «богатым женихом» из другой страны.