Террористы зомбировали пермячку, назвавшись сотрудниками ФСБ

— Она нигде не работала и после смерти мужа испытывала материальные затруднения, набрала кредитов, — рассказал Сергей Калкатин. — Неизвестные написали ей сообщение и предложили помочь погасить кредит в 500 тысяч рублей, если она поможет ФСБ проникнуть внутрь военкомата. Якобы для этого необходим вот такой повод. Имеется переписка, подтверждающая, что они и дальше руководили ее действиями вплоть до момента совершения преступления.