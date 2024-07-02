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Террористы зомбировали пермячку, назвавшись сотрудниками ФСБ

Они подговорили ее бросить коктейль Молотова в военкомат.

Источник: Комсомольская правда

Стали известны подробности истории, которая произошла осенью прошлого года. Тогда 42-летняя пермячка бросила бутылку с зажигательной смесью в окно военкомата в Дзержинском районе Перми.

К счастью, брошенный ей коктейль Молотова не воспламенился, и пожара не произошло. Пермячку сразу же задержали и поместили под домашний арест, а троих из четверых ее детей направили в приют.

И вот в Дзержинском суде завершился судебный процесс по этому делу. Адвокату Сергею Калкатину удалось доказать, что неизвестные руководили ее действиями, выдав себя за сотрудников ФСБ.

— Она нигде не работала и после смерти мужа испытывала материальные затруднения, набрала кредитов, — рассказал Сергей Калкатин. — Неизвестные написали ей сообщение и предложили помочь погасить кредит в 500 тысяч рублей, если она поможет ФСБ проникнуть внутрь военкомата. Якобы для этого необходим вот такой повод. Имеется переписка, подтверждающая, что они и дальше руководили ее действиями вплоть до момента совершения преступления.

Адвокат объяснил в суде, что многодетная мать фактически согласилась помочь власти, и не собиралась устраивать теракт. В итоге ей присудили 1,5 года условно за поджог, а не назначили большой срок по статье о терроризме. Обвиняемую освободили в зале суда.