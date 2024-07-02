Уроженка Владивостока при загадочных обстоятельствах потеряла память в Таиланде

«Муж дочери Денис только сегодня узнал, что все это время Оксана была в госпитале, а не в гостинице. Как назло они поругались незадолго до того, как с моей дочкой приключилась беда. Но я не знаю, что произошло, не об их конфликте, не о причинах травмы. Об этом нам пока не говорят», — рассказала мать Оксаны «КП-Владивосток».