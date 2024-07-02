Уроженка Владивостока при загадочных обстоятельствах потеряла память в Таиланде

О том, что Оксана уже несколько дней находится в больнице, семья узнала только 2 июля. Мать женщины рассказала, что ее дочь вместе с супругом переехали жить в Таиланд осенью 2023 года. Однако пара несколько дней назад поругалась, и мужчина все это время думал, что его супруга находится в гостинице. Только сегодня он узнал правду — Оксана потеряла память и лежит в больнице.
«Муж дочери Денис только сегодня узнал, что все это время Оксана была в госпитале, а не в гостинице. Как назло они поругались незадолго до того, как с моей дочкой приключилась беда. Но я не знаю, что произошло, не об их конфликте, не о причинах травмы. Об этом нам пока не говорят», — рассказала мать Оксаны «КП-Владивосток».
Напомним, в Приморье расследуется уголовное дело в отношении мигранта, изнасиловавшего несовершеннолетнюю. Как удалось выяснить следствию, мужчина находится на территории России нелегально.