На трассе в Башкирии в аварии с фурой погиб 32-летний мотоциклист

В Иглинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП с участием большегруза «Volvo» и мотоцикла «Suzuki». Как рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, столкновение с фурой не пережил 32-летний байкер.
Уточняется, что трагедия произошла на 1494 км федеральной трассы М-5 близ села Верный. По предварительной версии, аварии устроил именно погибший. В этот день он сел за руль без водительских прав.
— К тому же в августе прошлого года сотрудниками Госавтоинспекции привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение без водительских прав, — добавили в пресс-службе ведомства.
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