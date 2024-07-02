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«Вопиющий случай»: в Башкирии подростки разрушили мемориал воину-интернационалисту

Вчера, 1 июля, в башкирском селе Исянгулово произошел инцидент, вызвавший негодование у жителей всего района.

Источник: социальные сети Дамина Юланова

О произошедшем рассказал глава администрации Зианчуринского района Дамин Юланов. Вандалы разрушили постамент мемориала воину-интернационалисту. В соцсети попало видео того, как подростки разбивают плиты. Вскоре правоохранительные органы оперативно установили личности подростков. С ними, а также с их родителями, проведены беседы.

«Очень обидно, когда стараемся, максимально вкладываем силы, время, финансы в развитие и благоустройство района и видим вот такую отдачу… Убедительно прошу взрослых проводить профилактические беседы со своими детьми. Ведь мы растим будущее нашей страны, и именно с детства нужно прививать любовь к Родине и порядочность», — добавил Дамин Юланов.