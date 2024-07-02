«Вопиющий случай»: в Башкирии подростки разрушили мемориал воину-интернационалисту

«Очень обидно, когда стараемся, максимально вкладываем силы, время, финансы в развитие и благоустройство района и видим вот такую отдачу… Убедительно прошу взрослых проводить профилактические беседы со своими детьми. Ведь мы растим будущее нашей страны, и именно с детства нужно прививать любовь к Родине и порядочность», — добавил Дамин Юланов.