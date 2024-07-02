Пограничники задержали голого мужчину в пункте пропуска «Брест»

Мужчину привлекут к ответственности за умышленное незаконное пересечение госграницы Беларуси, нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства. Кроме того, в рамках Уголовно-процессуального Кодекса в отношении нарушителя начата проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 366 Уголовного Кодекса (насилие в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности).