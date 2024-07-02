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Пограничники задержали голого мужчину в пункте пропуска «Брест»

Личность задержанного устанавливается, его привлекут к ответственности за умышленное незаконное пересечение госграницы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 июл — Sputnik. Мужчина пытался пересечь государственную границу Беларуси со стороны Польши без одежды и документов, сообщил Sputnik официальный представитель ГПК республики Антон Бычковский.

Инцидент произошел около 17:40 понедельника в автодорожном международном пункте пропуска «Брест-Тересполь».

«Мужчина вел себя неадекватно, плохо ориентировался в пространстве и оказал сопротивление пограничному наряду. Проведенное медицинское освидетельствование задержанного выявило состояние наркотического опьянения», — сказал Бычковский.

Нарушитель задержан, его личность устанавливается.

Мужчину привлекут к ответственности за умышленное незаконное пересечение госграницы Беларуси, нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства. Кроме того, в рамках Уголовно-процессуального Кодекса в отношении нарушителя начата проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 366 Уголовного Кодекса (насилие в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности).

Задержанного поместили в изолятор временного содержания для дальнейшего разбирательства.