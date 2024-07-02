Пограничники задержали голого мужчину в пункте пропуска «Брест»

МИНСК, 2 июл — Sputnik. Мужчина пытался пересечь государственную границу Беларуси со стороны Польши без одежды и документов, сообщил Sputnik официальный представитель ГПК республики Антон Бычковский.
Инцидент произошел около 17:40 понедельника в автодорожном международном пункте пропуска «Брест-Тересполь».
«Мужчина вел себя неадекватно, плохо ориентировался в пространстве и оказал сопротивление пограничному наряду. Проведенное медицинское освидетельствование задержанного выявило состояние наркотического опьянения», — сказал Бычковский.
Нарушитель задержан, его личность устанавливается.
Мужчину привлекут к ответственности за умышленное незаконное пересечение госграницы Беларуси, нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства. Кроме того, в рамках Уголовно-процессуального Кодекса в отношении нарушителя начата проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 366 Уголовного Кодекса (насилие в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности).
Задержанного поместили в изолятор временного содержания для дальнейшего разбирательства.