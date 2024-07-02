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В Апшеронском районе сняли на видео взрыв баллонов на газовозе

В Апшеронском районе сегодня, 2 июля, загорелся газовоз.

Данный инцидент произошел в станице Ширванской при повороте на хутор Гуамка. Очевидцы опубликовали в социальных сетях кадры, на которых запечатлели взрыв, случившийся на месте происшествия. По их словам, баллоны вспыхнули с новой силой, написали паблики.

Сообщение о происшествии поступило в экстренную службу в 8:55. Спустя 16 минут на место прибыли спасатели. Они установили возгорание машины, перевозящей бытовые газовые баллоны. К ликвидации пожара привлекли 17 специалистов. В тушении огня задействовано 5 единиц техники.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что в результате произошедшего никто не пострадал. Также движение на участке дороги, где загорелся грузовик, не перекрыто.

Ранее «Новая Кубань» писала, что появилось видео пожара на стройке ЖК «Сегодня» в Краснодаре.