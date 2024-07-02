В Апшеронском районе сняли на видео взрыв баллонов на газовозе

Сообщение о происшествии поступило в экстренную службу в 8:55. Спустя 16 минут на место прибыли спасатели. Они установили возгорание машины, перевозящей бытовые газовые баллоны. К ликвидации пожара привлекли 17 специалистов. В тушении огня задействовано 5 единиц техники.



Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.



Уточняется, что в результате произошедшего никто не пострадал. Также движение на участке дороги, где загорелся грузовик, не перекрыто.



Ранее «Новая Кубань» писала, что появилось видео пожара на стройке ЖК «Сегодня» в Краснодаре.