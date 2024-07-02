В Лиозненском районе ищут потерявшегося в лесу пенсионера

Сегодня в 4.25 спасателям поступило сообщение о потерявшемся в лесном массиве возле д. Ситно гражданине 1957 года рождения, пенсионере. Для поисковых работ задействованы 5 единиц техники и 9 человек, из них 3 единицы техники и 6 работников МЧС.



Потерявшийся мужчина не обнаружен, поиски продолжаются.