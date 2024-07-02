В Башкирии в девятиэтажном доме произошел взрыв газа

В Стерлитамаке произошел взрыв газа в одной из квартир девятиэтажки на улице Артема. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
По словам очевидцев, утром 2 июля прозвучал громкий взрыв и послышался звук бьющегося стекла. Оказалось, что в доме № 150 в квартире на втором этаже выбило ударной волной окна. По предварительной информации, при взрыве пострадало несколько человек.
На месте работают медики и сотрудники МЧС. Подробности ЧП выясняются.
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