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В Башкирии в девятиэтажном доме произошел взрыв газа

Из-за утечки газа произошёл взрыв в квартире на улице Артёма в Стерлитамаке.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке произошел взрыв газа в одной из квартир девятиэтажки на улице Артема. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

По словам очевидцев, утром 2 июля прозвучал громкий взрыв и послышался звук бьющегося стекла. Оказалось, что в доме № 150 в квартире на втором этаже выбило ударной волной окна. По предварительной информации, при взрыве пострадало несколько человек.

На месте работают медики и сотрудники МЧС. Подробности ЧП выясняются.

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