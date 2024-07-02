В Башкирии в квартире жилого дома взорвался бытовой газ, есть жертвы.

В Стерлитамаке днем 2 июля в доме № 150 по улице Артёма на втором этаже произошёл взрыв при неосторожном обращении с бытовым газом. В происшествии пострадали семь человек, из них двое детей. Один человек скончался, сообщили в администрации Стерлитамака.