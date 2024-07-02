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В Башкирии в квартире жилого дома взорвался бытовой газ, есть жертвы

В Башкирии в квартире жилого дома взорвался бытовой газ, есть жертвы.

Источник: администрация Стерлитамака

В Стерлитамаке днем 2 июля в доме № 150 по улице Артёма на втором этаже произошёл взрыв при неосторожном обращении с бытовым газом. В происшествии пострадали семь человек, из них двое детей. Один человек скончался, сообщили в администрации Стерлитамака.

На месте происшествия создан оперативный штаб, возглавляет его глава администрации города Рустем Газизов. Работают все экстренные службы города: аварийно-спасательные службы, три единицы пожарной техники и три единицы скорой помощи.

Обстоятельства произошедшего выясняются.