В Башкирии в квартире жилого дома взорвался бытовой газ, есть жертвы.

В Стерлитамаке днем 2 июля в доме № 150 по улице Артёма на втором этаже произошёл взрыв при неосторожном обращении с бытовым газом. В происшествии пострадали семь человек, из них двое детей. Один человек скончался, сообщили в администрации Стерлитамака.
На месте происшествия создан оперативный штаб, возглавляет его глава администрации города Рустем Газизов. Работают все экстренные службы города: аварийно-спасательные службы, три единицы пожарной техники и три единицы скорой помощи.
Обстоятельства произошедшего выясняются.