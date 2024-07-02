10-летний казахстанец вытащил брата из горящего дома с гипсом на ноге

Хотя сам мальчик себя героем не считает.
В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Акмолинской области рассказали подробности произошедшего.
Когда случилась беда, Артур, не растерявшись, отключил электричество в доме, вызвал пожарных и, взяв на руки годовалого брата, покинул дом через окно. Все это он проделал с гипсом на ноге. До этого мальчик получил травму, играя в футбол.
По приказу министра по ЧС РК 10-летнему герою была вручена медаль «Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін».
Вручил награду заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Асхат Акильжанов.
Кстати, школьник для себя решил, что в будущем он станет спасателем.