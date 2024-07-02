В Речицком районе на дороге опрокинулся мотоцикл, пострадала пассажир

Инцидент произошел 1 июля. Примерно в 9.10 41-летний водитель, управляя мотоциклом «Хонда», двигался по автодороге Р82 Октябрьский — Паричи — Речица со стороны Речицы в направлении Светлогорска. На 120-м км, в пути следования, при снижении скорости он потерял контроль над управлением транспортным средством и опрокинулся.



В результате происшествия 36-летняя женщина-пассажир получила травмы и была госпитализирована в травматологическое отделение Речицкой ЦРБ.



Уважаемые водители! Не забывайте соблюдать повышенную осторожность при управлении любым видом транспорта. Выбирайте скорость с учетом погодных условий и дорожной обстановки, не совершайте необдуманных маневров, избегайте резких торможений. Сохраняйте безопасную дистанцию и боковой интервал движения. Именно эти действия помогут вам не потерять контроль над транспортным средством.