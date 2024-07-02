Один человек погиб при взрыве в многоэтажном доме в Стерлитамаке

«В доме № 150 по улице Артема на втором этаже произошел взрыв при неосторожном обращении с бытовым газом. В происшествии пострадали семь человек, из них двое детей. Один человек скончался», — говорится в публикации.
На месте ЧП создали оперативный штаб, который возглавил глава администрации города Рустем Газизов. Работают все аварийно-спасательные службы.
Как сообщила прокуратура Башкирии, по предварительным данным, взрыв произошел во время ремонтных работ на газовом оборудовании. В результате ЧП погибла женщина, травмы получили два сотрудника газовой службы, а также двое детей, находившихся на улице.
В республиканском Минздраве уточнили, что в городскую больницу № 1 госпитализировали пятерых взрослых с ожогами различной степени. Одного из пострадавших детей направили на консультацию к нейрохирургу, второго после осмотра отпустили домой для амбулаторного лечения.
СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей.