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Один человек погиб при взрыве в многоэтажном доме в Стерлитамаке

УФА, 2 июл — РИА Новости. Бытовой газ взорвался в девятиэтажном жилом доме в Стерлитамаке, один человек погиб, сообщила администрация города в Telegram-канале.

«В доме № 150 по улице Артема на втором этаже произошел взрыв при неосторожном обращении с бытовым газом. В происшествии пострадали семь человек, из них двое детей. Один человек скончался», — говорится в публикации.

На месте ЧП создали оперативный штаб, который возглавил глава администрации города Рустем Газизов. Работают все аварийно-спасательные службы.

Как сообщила прокуратура Башкирии, по предварительным данным, взрыв произошел во время ремонтных работ на газовом оборудовании. В результате ЧП погибла женщина, травмы получили два сотрудника газовой службы, а также двое детей, находившихся на улице.

В республиканском Минздраве уточнили, что в городскую больницу № 1 госпитализировали пятерых взрослых с ожогами различной степени. Одного из пострадавших детей направили на консультацию к нейрохирургу, второго после осмотра отпустили домой для амбулаторного лечения.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей.