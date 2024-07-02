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При взрыве газа в девтиэтажке Стерлитамака погиб человек, еще семеро пострадали

Стали известны подробности взрыва в жилом доме в Стерлитамаке.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке произошел взрыв бытового газа в одной из квартир на втором этаже дома на улице Артема, 150. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Причиной взрыва стало неосторожное обращение с газом.

Из-за взрыва пострадали семь человек, двое из них — дети. Также известно, что ЧП унесло жизнь одного человека.

— На месте происшествия создан оперативный штаб, возглавляет его глава администрации города Рустем Фаритович Газизов. Работают все экстренные службы, — прокомментировали случившееся в администрации.

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