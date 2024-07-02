Водителя Porsche, который совершил смертельное ДТП в центре Казани, доставили в суд

По предварительным данным, 33-летний Василий Барнабишвили за рулем Porsche не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Лада Гранта». От удара оба автомобиля влетели в ограждение. 39-летний мужчина, находившийся за рулем отечественного авто, погиб. Позднее стало известно о задержании водителя премиального авто.