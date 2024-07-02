В многоэтажке Екатеринбурга во время пожара не сработала система оповещения

В Екатеринбурге спасатели потушили пожар в 16-этажном доме на улице Рощинская. По данным МЧС, огонь охватил три квартиры на 9-м и 10-м этажах, а также балкон на 11 этаже.
«Тушение пожара осложнялось сильным задымлением в здании. Площадь пожара составила 75 квадратных метров», — рассказали ведомстве.
Открытое горение удалось ликвидировать в 12.42 по местному времени.
Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.
В свердловском ГУ МЧС подчеркнули, что при возгорании в доме не сработала система оповещения людей при пожаре.
«В ночное время это могло привести к жертвам», — резюмировали спасатели.