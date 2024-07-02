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В многоэтажке Екатеринбурга во время пожара не сработала система оповещения

На улице Рощинская потушили пожар в 16-этажном доме.

Источник: МЧС РФ

В Екатеринбурге спасатели потушили пожар в 16-этажном доме на улице Рощинская. По данным МЧС, огонь охватил три квартиры на 9-м и 10-м этажах, а также балкон на 11 этаже.

«Тушение пожара осложнялось сильным задымлением в здании. Площадь пожара составила 75 квадратных метров», — рассказали ведомстве.

Открытое горение удалось ликвидировать в 12.42 по местному времени.

Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.

В свердловском ГУ МЧС подчеркнули, что при возгорании в доме не сработала система оповещения людей при пожаре.

«В ночное время это могло привести к жертвам», — резюмировали спасатели.

пожары
МЧС