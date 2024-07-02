Появилось видео взрыва в девятиэтажном доме в Башкирии, где погиб один человек

Момент взрыва в девятиэтажном доме на улице Артема в Стерлитамаке, где погиб один человек, попал на видео. Камера домофона запечатлела, как местная жительница с маленьким ребенком в коляске набирает код, через секунду слышится оглушающий звук взрыва. Ударной волной коляску с малышом отбрасывает назад, ребенок начинает истошно плакать, а его мама кричать.