Появилось видео взрыва в девятиэтажном доме в Башкирии, где погиб один человек

Момент взрыва в девятиэтажном доме на улице Артема в Стерлитамаке, где погиб один человек, попал на видео. Камера домофона запечатлела, как местная жительница с маленьким ребенком в коляске набирает код, через секунду слышится оглушающий звук взрыва. Ударной волной коляску с малышом отбрасывает назад, ребенок начинает истошно плакать, а его мама кричать.
Через несколько секунд из двери выбегает обоженный мужчина. На нем горит спецовка. Предположительно, это газовик, который находился в доме.
Добавим, что при взрыве пострадали семь человек, среди них двое детей, и один житель Стерлитамака погиб. Как сообщили в администрации города, месте происшествия создан оперативный штаб, возглавляет его глава Стерлитамака Рустем Газизов.
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