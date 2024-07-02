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Появилось видео взрыва в девятиэтажном доме в Башкирии, где погиб один человек

В девятиэтажном доме в Стерлитамаке произошел взрыв газа: есть погибший.

Источник: Комсомольская правда

Момент взрыва в девятиэтажном доме на улице Артема в Стерлитамаке, где погиб один человек, попал на видео. Камера домофона запечатлела, как местная жительница с маленьким ребенком в коляске набирает код, через секунду слышится оглушающий звук взрыва. Ударной волной коляску с малышом отбрасывает назад, ребенок начинает истошно плакать, а его мама кричать.

Через несколько секунд из двери выбегает обоженный мужчина. На нем горит спецовка. Предположительно, это газовик, который находился в доме.

Добавим, что при взрыве пострадали семь человек, среди них двое детей, и один житель Стерлитамака погиб. Как сообщили в администрации города, месте происшествия создан оперативный штаб, возглавляет его глава Стерлитамака Рустем Газизов.

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