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Бастрыкин поручил проверить работу общественного транспорта в Таганроге

Ростовская область, 2 июля 2024. DON24.RU. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах проверки о нарушении работы общественного транспорта в Таганроге. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета России.

В социальных сетях жители Таганрога недовольны тем, что городская администрация не восстанавливает движение троллейбусов. Сейчас в городе есть только автобусы и маршрутные такси.

Как сообщили в ведомстве, следственными органами СК России по Ростовской области проводится процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о результатах проверки.

Ранее сообщалось, что в Таганроге троллейбусы перестали ходить с 2022 года. Власти обещали, что движение приостановят до окончания работ по реконструкции тяговой подстанции ТП № 1, но два года спустя его так и не восстановили.

СК