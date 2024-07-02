Бастрыкин поручил проверить работу общественного транспорта в Таганроге

В социальных сетях жители Таганрога недовольны тем, что городская администрация не восстанавливает движение троллейбусов. Сейчас в городе есть только автобусы и маршрутные такси.
Как сообщили в ведомстве, следственными органами СК России по Ростовской области проводится процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о результатах проверки.
Ранее сообщалось, что в Таганроге троллейбусы перестали ходить с 2022 года. Власти обещали, что движение приостановят до окончания работ по реконструкции тяговой подстанции ТП № 1, но два года спустя его так и не восстановили.