Алаудинов сообщил о переброске элитных подразделений ВСУ в Волчанск

«Там у них были заброшены вроде бы такие так называемые элитные их подразделения. И “Лють” там была, и “евроичкерийские шайтаны” там тоже были, итальянцы тоже, иностранцы», — сказал он.
Тем не менее российские подразделения продвигаются вперед, тесня украинские войска, отметил Алаудинов.
«Понятное дело, что ежедневно мы двигаемся вперед, выбивая противника со всех позиций, где он есть, и уничтожая его. То есть сегодня нам противопоставить в Волчанске противник уже не может ничего», — подчеркнул командир «Ахмата».
Группировка войск «Север» с начала мая продвигается в глубину обороны ВСУ в Харьковской области и освободила несколько населенных пунктов. В Волчанске российские военные контролируют западные и северные районы. Украинским войскам, как признал Генштаб ВСУ, пришлось переместиться на «более выгодные позиции», то есть отступить.
По информации Минобороны, потери противника в зоне ответственности группировки «Север» в Харьковской области ежедневно составляют 200−300 солдат убитыми и ранеными и десяток единиц техники.