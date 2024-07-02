На Южном Урале работник филармонии покусал сотрудника ГАИ

Нападение на полицейского произошло в мае этого года в деревне Верхние Караси. Как оказалось, инспектор ДПС остановил машину 38-летнего сотрудника местной филармонии из-за неработающей фары. Сотрудник Госавтоинспекции попросил у водителя документы, однако мужчина в ответ попытался сбежать.