На Южном Урале работник филармонии покусал сотрудника ГАИ

Нападение на полицейского произошло в мае этого года в деревне Верхние Караси. Как оказалось, инспектор ДПС остановил машину 38-летнего сотрудника местной филармонии из-за неработающей фары. Сотрудник Госавтоинспекции попросил у водителя документы, однако мужчина в ответ попытался сбежать.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, полицейские начали задерживать водителя, однако тот сначала укусил за руку одного инспектора, а потом ударил другого.
Мужчину в итоге все же остановили. На него возбудили уголовное дело, материалы которого направят в Чебаркульский городской суд для рассмотрения.