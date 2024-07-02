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На Южном Урале работник филармонии покусал сотрудника ГАИ

Уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти будет рассматривать Чебаркульский городской суд.

Нападение на полицейского произошло в мае этого года в деревне Верхние Караси. Как оказалось, инспектор ДПС остановил машину 38-летнего сотрудника местной филармонии из-за неработающей фары. Сотрудник Госавтоинспекции попросил у водителя документы, однако мужчина в ответ попытался сбежать.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, полицейские начали задерживать водителя, однако тот сначала укусил за руку одного инспектора, а потом ударил другого.

Мужчину в итоге все же остановили. На него возбудили уголовное дело, материалы которого направят в Чебаркульский городской суд для рассмотрения.