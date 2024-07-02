Разрушенные двери, выбитые окна: появилось видео, как выглядит разрушенный подъезд дома в Стерлитамаке, где прогремел взрыв

Выбитые двери, разрушенные стены, куски бетона и осколки. Так выглядят последствия взрыва бытового газа в жилом доме на Артема, 150. Здесь утром прогремел взрыв, унесший жизнь женщины.
Видео с места трагедии опубликовала республиканская прокуратура. На кадрах запечатлено, как ударная волна повредила стены подъезда, выбила двери квартир и входную металлическую дверь девятиэтажного дома. Особенно пострадали первый и второй этаж панельки.
Известно, что при взрыве погибла женщина, пострадали семь человек. В больницу экстренно были доставлены четыре человека: два ребенка и двое сотрудников газовой службы.