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Разрушенные двери, выбитые окна: появилось видео, как выглядит разрушенный подъезд дома в Стерлитамаке, где прогремел взрыв

Появилось видео из разрушенного после смертельного взрыва подъезда в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Выбитые двери, разрушенные стены, куски бетона и осколки. Так выглядят последствия взрыва бытового газа в жилом доме на Артема, 150. Здесь утром прогремел взрыв, унесший жизнь женщины.

Видео с места трагедии опубликовала республиканская прокуратура. На кадрах запечатлено, как ударная волна повредила стены подъезда, выбила двери квартир и входную металлическую дверь девятиэтажного дома. Особенно пострадали первый и второй этаж панельки.

Известно, что при взрыве погибла женщина, пострадали семь человек. В больницу экстренно были доставлены четыре человека: два ребенка и двое сотрудников газовой службы.