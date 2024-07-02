В КУИС не подтвердили драку Бишимбаева в СИЗО

«Данная информация не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе КУИС во вторник.
В интернете стала появляться информация, что Куандык Бишимбаев в следственном изоляторе подрался с сокамерником, нанеся ему ножевые ранения.
Напомним, в ноябре 2023 года жестоко убита Салтанат Нукенова. Виновным суд признал ее гражданского мужа — экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, и осудил его к 24 годам тюрьмы. Директора «Гастро-центра» Бахытжана Байжанова — родственника экс-чиновника — суд признал виновным по статье 432 (укрывательство преступления) УК РК и приговорил к четырем годам заключения.
26 июня апелляционная комиссия оставила приговор без изменений. Адвокаты Бишимбаева заявили, что намерены обратиться в Верховный суд, сам Бишимбаев остался недоволен процессом, заявив о предвзятости суда.