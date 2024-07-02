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На теле ушибы и след от ожога: в лагере под Волгоградом подросток избил девочку 8 лет

Бастрыкин потребовал отчет об избиении девочки в лагере под Волгоградом.

Источник: Комсомольская правда

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал отчет о расследовании уголовного дела, которое возбудили после избиения 8-летней девочки в лагере под Волгоградом. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе следкома, в июне этого года между потерпевшей и ее сверстником из отряда случился конфликт.

— Из-за чего старший брат мальчика избил девочку. При этом персонал и руководство лагеря, несмотря на осведомленность о случившемся, не сообщили родителям об этом. Мать обнаружила на теле ребенка ушибы и след от ожога только после возвращения девочки домой, — уточнили в следкоме.

Волгоградские следователи возбудили уголовное дело. О результатах в ближайшее время доложат главе СК РФ. Центральный аппарат взял ситуацию на личный контроль.

СК