На теле ушибы и след от ожога: в лагере под Волгоградом подросток избил девочку 8 лет

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал отчет о расследовании уголовного дела, которое возбудили после избиения 8-летней девочки в лагере под Волгоградом. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе следкома, в июне этого года между потерпевшей и ее сверстником из отряда случился конфликт.
— Из-за чего старший брат мальчика избил девочку. При этом персонал и руководство лагеря, несмотря на осведомленность о случившемся, не сообщили родителям об этом. Мать обнаружила на теле ребенка ушибы и след от ожога только после возвращения девочки домой, — уточнили в следкоме.
Волгоградские следователи возбудили уголовное дело. О результатах в ближайшее время доложат главе СК РФ. Центральный аппарат взял ситуацию на личный контроль.