На теле ушибы и след от ожога: в лагере под Волгоградом подросток избил девочку 8 лет

— Из-за чего старший брат мальчика избил девочку. При этом персонал и руководство лагеря, несмотря на осведомленность о случившемся, не сообщили родителям об этом. Мать обнаружила на теле ребенка ушибы и след от ожога только после возвращения девочки домой, — уточнили в следкоме.