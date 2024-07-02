В Башкирии завели уголовное дело после взрыва в жилом доме, где погибла женщина

Следственный комитет Башкирии завел уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей» после смертельного взрыва в девятиэтажном доме в Стерлитамаке. Во время ЧП погибла женщина, еще семеро, в том числе двое детей, пострадали и получили различные травмы.