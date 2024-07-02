В Башкирии завели уголовное дело после взрыва в жилом доме, где погибла женщина

Следственный комитет Башкирии завел уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей» после смертельного взрыва в девятиэтажном доме в Стерлитамаке. Во время ЧП погибла женщина, еще семеро, в том числе двое детей, пострадали и получили различные травмы.
— В настоящее время организован комплекс следственных действий с целью установления причины происшествия, а также проверки полноты и качества оказываемых услуг по текущему содержанию и ремонту газопровода дома и соблюдения правил противопожарной безопасности, — прокомментировали случившееся в СК.
Добавим, что двое сотрудников газовой службы, а также два ребенка. одному из которых всего восемь месяцев, были экстренно доставлены в больницу. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
На опубликованных кадрах с места трагедии видно, как ударной волной разрушило стены подъезда, выбило окна и двери. По всей лестничной площадке лежат куски бетона и досок. По предварительной версии, причиной трагедии стало неосторожное обращение с газом.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.