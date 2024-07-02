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В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту хлопка бытового газа

Следком Башкирии возбудил уголовное дело по факту хлопка бытового газа в многоквартирном доме. Об этом сообщили в ведомстве.

Источник: МЧС по РБ

Как ранее сообщал ГорОбзор.ру, сегодня в Стерлитамаке в многоквартирном доме на улице Артема в 12:03 взорвался газ. В результате один человек погиб и семеро пострадали. Позже стало известно, что погибшей оказалась женщина. Также пострадали двое сотрудников газовой службы. В прокуратуре Башкирии сообщили, что взрыв в МКД произошел во время ремонтных работ газового оборудования.

На место происшествия выехали руководитель и следователи следственного отдела и следователи-криминалисты СКР совместно с сотрудниками МВД, МЧС и другими экстренными службами.

Сейчас организован комплекс следственных действий, которые позволят установить причины происшествия, а также проверить полноту и качество оказываемых услуг по текущему содержанию и ремонту газопровода дома и соблюдения правил противопожарной безопасности.