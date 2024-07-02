В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту хлопка бытового газа

Как ранее сообщал ГорОбзор.ру, сегодня в Стерлитамаке в многоквартирном доме на улице Артема в 12:03 взорвался газ. В результате один человек погиб и семеро пострадали. Позже стало известно, что погибшей оказалась женщина. Также пострадали двое сотрудников газовой службы. В прокуратуре Башкирии сообщили, что взрыв в МКД произошел во время ремонтных работ газового оборудования.